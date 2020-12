Neoprof nog voor seizoen begint onder het mes

Voor Viktor Verschaeve loopt de voorbereiding voor het volgende wielerseizoen niet van een leien dakje. De neo-prof van Lotto-Soudal moet namelijk onder het mes gaan.

Verschaeve heeft al een tijdje last van zijn linkerbeen. "Ik heb het probleem al bijna een jaar en de laatste maanden werd het erger. Ik rijd veel met anderhalf been", klinkt het bij Verschaeve.

Hij stopte met koersen in 2020 na de Baby Giro maar kon wel doorgroeien van de U23 van Lotto-Soudal naar de profploeg. Een fysiotherapeut kon de problemen van het linkerbeen van Verschaeve niet oplossen tot bleek dat hij een beknelde ader heeft. "Dit is het slechtste scenario dat ik zelf voor ogen had. De operatie vindt komende week plaats", geeft de neoporf mee.

Na de Pool Malecki die gevallen is op training, is het de tweede nieuwe renner op korte tijd die de voorbereiding op 2021 deels in het water ziet vallen.