Sanne Cant opnieuw tevreden, ondanks 6e plek: "De eerste keer dat ik 'force' had in de benen dit seizoen"

Na een 4e plaats in Antwerpen zaterdag, kwam Sanne Cant als 6e over de finish in Gavere. Daarmee was ze de enige Belgische in de top 10. Achteraf was ze toch tevreden over haar race, ondanks een mindere notering dan gisteren.

"We maken weer progressie, het vormpel stijgt altijd en dat is goed", reageert Sanne Cant meteen na de wedstrijd. "Het was vandaag niet echt mijn parcours maar het gevoel was goed. Ik voelde me bijna even goed als enkele jaren geleden. Voor de eerste keer dit seizoen voelde ik dat er 'force' in de benen zat", klinkt het hoopvol.

Volgende week zal Cant ook aan de start staan in Namen, al hoopt ze daar niet bepaald op een goed resultaat. "Dat weekend let ik niet op het resultaat", lacht ze. "Ik ga zonder verwachtingen naar Namen want het is echt geen parcours voor mij", houdt ze de druk af.