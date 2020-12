Sven Nys duidt al favoriet aan voor Namen: "Dan spreken we opnieuw over Pidcock en Van der Poel, met Van Aert erbij"

Sven Nys zag met Toon Aerts één van zijn poulains naar het podium rijden in Gavere. Op Tom Pidcock stond echter geen maat. Het is nu al reikhalzend uitkijken naar de cross in Namen, waar Van der Poel de puntjes op de i zal willen zetten en ook Van Aert zijn vel duur zal verkopen.

Nys had het bij Sporza onder andere over de prestatie van Toon Aerts. "Ik vond hem heel sterk. Hij had zijn zinnen gezet op deze wedstrijd en ik denk dat hij ook op zijn plaats zit. De twee besten zaten voor hem. Hij heeft weinig technische fouten gemaakt, ook niet te veel zelf koers willen maken. Ik was even bang om Eli Iserbyt te zien terugkomen, maar die heeft zich vergaloppeerd, denk ik."

ZESTAL KANDIDAAT-WINNAARS IN NAMEN

Het is nu al uitkijken naar die altijd zware cross in Namen. Hoe liggen de kaarten voor die wedstrijd? "Dan spreken we opnieuw over Pidcock en Mathieu van der Poel, met Wout van Aert erbij. Eli zeker niet vergeten. Ik denk dat we vijf à zes jongens hebben die daar kunnen wedijveren voor de overwinning. Dan zet ik toch Pidcock opnieuw op één."

FENOMENALE TECHNIEK BIJ PIDCOCK

Nys staaft die uitspraak ook. "Het gewicht speelt in Namen nog meer een rol dan in Asper-Gavere. De techniek die hij boven toverde, is fenomenaal." Pidcock is ook een talent dat even tot het kamp-Nys behoorde. Uiteraard had de voormalige veldritkampioen de Brit graag bij hem in het team gehouden.

"Het was voor hem een keuze die logisch was", vertelt Nys. "Hij wilde een team rondom zich, met het vooruitzicht om dan naar Ineos te gaan. Het heeft wat langer geduurd dan verwacht, maar ik heb hem ook die vrijgeleide wel gegeven. Het is een jongen die zijn eigen weg volgt. Het is een hele fijne gast. Altijd vriendelijk, altijd goeiedag. Ik had hem graag bij ons in de ploeg gezien, maar ik begrijp zijn beslissing."