Ondanks concurrentie van ploegmaat Devenyns: Tim Declercq voor derde jaar op rij verkozen als de ideale helper

Grote appreciatie is er al lang voor het vele werk dat Tim Declercq op de fiets levert voor zijn kopmannen. Die is er nu nog wat meer, want Declercq heeft voor het vierde jaar op rij de Kristallen Zweetdruppel ontvangen. Dit jaar ging het tussen hem en Dries Devenyns.

Sowieso zou de prijs dus binnen het kamp van Deceuninck-Quick.Step blijven. De Kristallen Zweetdruppel is de erkenning van de Kristallen Fiets-organisatie voor de beste helper onder de Belgische wielrenners in het profpeloton. Gezien de vele uren die Declercq aan de kop van het peloton spendeert, is het geen wonder dat hij keer op keer voor die trofee in aanmerking komt.

Declercq won 'm voor het eerst in 2018 en vervolgens ook in 2019. En dus ook in 2020. Declercq kreeg exact 600 stemmen meer achter zijn naam dan Dries Devenyns. Die heeft dus ook zeker gecharmeerd, want de derde in de uitslag haalde 1122 stemmen. Dat was Jonas Rickaert. Toch een beduidend verschil met de 7198 stemmen voor Declercq.

LAMPAERT GEEFT DECLERCQ ZIJN TROFEE

Die laatste kreeg de trofee uit handen van teamgenoot Yves Lampaert, die voor de gelegenheid met de tractor naar El Tractor gereden was. "Ik had niet gedacht dat ik ging winnen", zegt Declercq in HLN. "Dries had hem zeker ook verdiend." Aangezien de prijs opnieuw naar Declercq ging, heeft deze nu evenveel keer de Kristallen Zweetdruppel gewonnen als Iljo Keisse. "Hem evenaren doet wel iets. Ik heb veel van hem geleerd."