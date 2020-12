UAE zet in op continuïteit met contractverlenging voor trio, Colombiaan Flórez vervoegt Arkéa-Samsic

Hoewel sommige teams al klaar zijn met hun huiswerk, vullen ploegen als UAE en Arkéa-Samsic nog altijd de resterende plekjes op voor 2021. UAE heeft een trio laten voor twee seizoenen laten bijtekenen. Miguel Flórez tekende voor een even lange termijn bij Arkéa-Samsic.

Bij UAE kondigden ze met veel plezier de contractverlenging van Vegard Stake Laengen, Juan Sebastián Molano en Oliviero Troia aan. Van dit trio geniet Molano de meeste naambekendheid. De Colombiaan is gangmaker voor Gaviria en kan wanneer die afwezig is ook zelf zijn kans gaan in de sprints. Molano won in het shirt van UAE al vier keer in de Rlnde van Colombia.

Miguel Flórez, nog een renner met de Colombiaanse nationaliteit, vervoegt dan weer de rangen bij Arkéa-Samsic. Dat zullen ook zijn landgenoten Nairo en Dayer Quintana, die er net hun eerste jaar bij de ploeg hebben opzitten, graag zien gebeuren.

Miguel Flórez rejoint notre équipe pour deux saisons. ✍️🏽



¡Bienvenido Miguel! ☺️ pic.twitter.com/wD4hr17YF8 — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) December 13, 2020

Flórez maakt de overstap van het Italiaanse Androni Giocattoli-Sidermec. Voor Flórez op zijn 24ste dus een stap vooruit, al blijft hij wel binnen het procontinentale niveau.