🎥 Corné van Kessel geeft inkijk in trainingsgewoonten en ziet tube in bepaalde omstandigheid nog meer renderen

Corné van Kessel is één van de subtoppers uit het veld. Uiteraard houdt hij zich net als de andere crossers enorm bezig met de voorbereiding op de wedstrijd en het technische aspect van de sport. In een filmpje van Tormans geeft hij een inkijk in hoe een week in aanloop naar de cross verloopt.

Het is natuurlijk steevast trainen op de veldritfiets, maar de ene training verschilt toch van de andere. "We zitten meestal één keer in de week in het veld. Dan trainen we met onze wedstrijdwielen, om het gevoel zo dicht mogelijk bij de wedstrijd te brengen. De rest van de week trainen we op een crossfiets met wegwielen", zegt Van Kessel.

De tubes zijn in het veldrijden vaak voer voor discussie. Van Kessel is alleszins tevreden over het materiaal dat ze bij Tormans gebruiken. "Over de Continental tubes ben ik heel content. Ik vind het één van de beste tubes om mee te rijden. Zeker in de regen."

De Nederlander deelt ook zijn persoonlijke voorkeur mee voor een trainingssessie. "Op training gebruik ik negen keer op tien de Continental 4 Seasons. Ik gebruik meestal 28 mm. Dat geeft iets meer comfort."