Lucinda Brand na progressie seizoen per seizoen nu rijp voor klassementswinsten en wereldtitel

Wie had gedacht dat Lucinda Brand het seizoen in het damesveldrijden zo zou domineren? De verwachting was eerder dat het niveau van de Nederlandse toppers dicht bij mekaar zou liggen, met Alvarado als meest dominante factor. Het is anders uitgedraaid. Heel wat moois ligt op Lucinda Brand te wachten.

Het huidige overwicht van Brand zou zich immers ook moeten vertalen in een schitterende oogst aan het einde van het seizoen. Haar overwinning in Tabor leverde automatisch de leiding op in de Weredbeker. Ook in de Superprestige is Brand koploopster, met nog slechts twee manches voor de boeg. Haar voorsprong op Alvarado is daar wel slechts twee punten.

In het tijdsklassement van de Badkamers X2O-Troffe geniet Brand al een ruime bonus van 50 seconden op eerste achtervolgster Kastelijn. De rest volgt op bijna een minuut en meer. Kortom: hoewel zeker in de Wereldbeker nog veel moet gebeuren en ook in de andere klassementen er nog beslissende manches aankomen, heeft Brand uitzicht op winst in klassementen. Zelfs drie eindzeges is geen utopie.

ALS FAVORIETE NAAR OOSTENDE

En dan is er nog dat grote doel voor alle toppers in het veldrijden: het WK. Kan Lucinda Brand haar huidige vorm rekken tot eind januari 2021? Dat is de vraag die iedereen in het damesveldrijden bezig houdt. In één wedstrijd kan natuurlijk veel gebeuren, zeker in de cross waar het steeds opletten is voor een technisch mankement, en de vorm van de dag veel bepaalt. Toch trekt Brand straks als grote favoriete naar Oostende.

Dat staat nu al vast. Niet slecht voor een renster die in het veld in het verleden nog geen enkel klassement gewonnen heeft. Natuurlijk behoort ze al enkele jaren tot de top, maar ze dient ook nog de combinatie veld-weg te maken. Een uitdaging waar de andere grote namen bij de dames momenteel alvast veel minder mee te maken hebben.

GESLEUTELD AAN TECHNIEK

Dus hoe is Brand nu op dit punt beland? Door haar afkomst als wegrenster heeft ze meer dan haar concurrenten moeten sleutelen aan haar techniek. Daar is jaar na jaar progressie in gemaakt. Er is nog altijd een marge om te groeien, maar Brand is wel op het niveau gekomen dat ze ook op technische parcoursen kan winnen en met een goede positionering veel kan oplossen of de schade kan beperken.

Doordat corona het wegseizoen stillegde, is er ook tijd vrijgekomen om te oefenen op de crossfiets. Het kan wel eens dat ze met de impact van het virus op de wielerkalender haar voordeel doet, een beetje zoals Van Aert op de weg. Ook aan het wisselen tussen een ploeg voor de weg en een ander team voor de cross is een einde gekomen met het slot van het wegseizoen 2020.

KANSHEBBER OP ELK PARCOURS

Telenet-Baloise staat voltijds in voor de begeleiding van Brand en daardoor heeft ze zeker al heel wat opgestoken dat ook tijdens het crossseizoen tot uiting komt. Afgaande op de laatste twee maanden is Brand op quasi elk soort parcours momenteel de heerseres van de cross. In het zand kan Betsema haar nog wel kloppen. Geen onbelangrijke factor straks op het WK, al is Brand echt wel rijp voor de wereldtitel.