Lotte Kopecky blij met mooie erkenning en legt uit wat voor haar de mooiste overwinning was: "Deze zege staat met stip bovenaan"

Deze ochtend werd bekendgemaakt dat Lotte Kopecky de Kristallen Fiets in ontvangst mag nemen. Onze landgenote wint de prijs voor de eerste keer in haar carrière. Ze werd het voorbije seizoen onder meer Belgisch kampioen.

Kopecky kan terugkijken op een goed seizoen. Zo werd ze onder meer Belgisch kampioen op de weg, maar voor onze landgenote was de ritzege in de Giro haar hoogtepunt van het seizoen. Haar reactie staat te lezen bij Sporza.

"Ik ben blij met de erkenning die ik krijg, want het waren moeilijke omstandigheden, maar mijn prestaties waren constant. Mijn zege in de Giro was mijn eerste grote internationale succes op de weg. De overwinning staat dan ook met stipt bovenaan", aldus Kopecky.