49-jarige Davide Rebellin denkt niet aan stoppen en doet er nog een seizoen bij

Davide Rebellin denkt nog niet aan stoppen. De Italiaan is ondertussen al 49 jaar oud, maar hij gaat volgens Het Laatste Nieuws voor één seizoen bij Cambodia Cycling Academy rijden. Hij verlaat zo Meridiana Kamen, een team uit Kroatië. Rebellin is al sinds 1992 aan de slag en dus begint hij volgend seizoen aan zijn 29ste seizoen als profrenner. Hij won in het verleden heel wat klassiekers, waaronder Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl.