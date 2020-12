🎥 Bekijk hoe Deceuninck-Quick.Step met Alaphilippe een gooi deed naar de zege in Milaan-Sanremo

Milaan-Sanremo. In 2020 was het nog meer een bijzondere koers als anders. Bij Deceuninck-Quick.Step blikken ze graag nog eens terug op al die speciale koersen die de revue passeerden. In augustus was het eindelijk toegestaan om Milaan-Sanremo te organiseren.

Deceuninck-Quick.Step had met Julian Alaphilippe de titelverdediger in dit Monument. Uiteraard probeerde het met de Fransman op zoek te gaan naar de tweede overwinning op rij. Die was ook niet veraf. Dat blijkt nogmaals uit een nieuwe aflevering van The Wolfpack Insider. Op zijn YouTube-kanaal plaatste Deceuninck-Quick.Step een filmpje hoe de ploeg Milaan-Sanremo van dit jaar beleefde. En hoe Julian Alaphilippe zich opnieuw in een kansrijke positie bevond, om het uiteindelijk in een sprint met twee nipt te moeten afleggen tegen Wout van Aert. Bekijk hieronder hoe ze daar vanuit het kamp van Deceuninck-Quick.Step tegenaan keken.