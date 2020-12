Cycling Vlaanderen hoopt jeugd perspectief te bieden en keert met startrecht amateurkoersen terug naar 'het normaal'

Het coronavirus heeft er dit jaar stevig ingehakt. Voor de jeugd nog het meeste. Bij Cycling Vlaanderen zijn ze zich er van bewust dat jonge rennertjes en rensters het zwaar hebben, want integendeel tot de elite kunnen hun wedstrijden al een hele tijd niet meer doorgaan.

Zo zijn er in het veldrijden tot dusver geen wedstrijden geweest voor beloften, junioren of nieuwelingen. "Dat is echt geen gemakkelijke situatie", weet Massimo Van Lancker, Sporttechnisch Coördinator Competitiesport bij Cycling Vlaanderen. "Het was op de weg al juist hetzelfde. We willen het nodige doen om hen te helpen, maar moeten de situatie afwachten."

Finaal is er slechts één echte remedie: betere coronacijfers. "We hopen dat de cijfers snel dalen, daar komt het altijd op neer. Zolang dat niet het geval is, zullen we geen groen licht krijgen van de overheid om wedstrijden te organiseren. Een kind wil graag zijn of haar hobby uitoefenen. Nu kan dat niet of is er toch geen competitie."

GELUKKIG KAN FIETSEN NOG

Zeker tot midden januari kunnen er op Belgische bodem geen jeugdwedstrijden gehouden worden. "Je kan wel nog gaan fietsen, het is al een groot iets dat dit nog kan, maar het merendeel van de activiteiten gaan niet door. We hopen dat we na 15 januari perspectief kunnen bieden. Op vlak van trainingen, maar ook naar competitie toe."

Het is eruit halen wat mogelijk is, ook bij de volwassenen. Zoveel mogelijk renners de kans te geven om koersen te rijden, mochten tot het einde van dit jaar ook continentale renners meedoen in amateurwedstrijden. Zelfs als het ging om profrenners. Na de jaarwisseling verandert dat opnieuw.

GEEN CONTINENTALE RENNERS MEER IN 1.12B

"We gaan in 2021 terug naar het normale startrecht, zoals het was voor corona", kondigt Van Lancker aan. "Dat wil zeggen dat continentale renners geen startrecht hebben voor 1.12B-wedstrijden, maar wel voor 1.12A."

Alles blijft natuurlijk afhankelijk van de evolutie van de pandemie. "Als corona zodanig evolueert dat we die situatie moeten herbekijken, zullen we dat ook doen en dan zal geanalyseerd worden wat we moeten doen. Zoals het er nu voor staat, zal het startrecht terug zijn wat het voordien was."