Na de eerdere trofeeën kan het niet op: Wout van Aert is nu ook Sportman van het Jaar!

Het jaar 2020: het is absoluut een jaar om in te kaderen voor Wout van Aert. Zijn weergaloze prestaties op de fiets mondden al uit in het winnen van de Kristallen Fiets en zijn verkiezing tot Flandrien van het Jaar. Van Aert is nu ook tot Sportman van het Jaar gekroond.

Na de verschillende onderscheidingen die al zijn richting uit gingen, was Van Aert ook torenhoog favoriet om de titel Sportman van het Jaar toegewezen te krijgen. De andere genomineerden waren Remco Evenepoel, dat andere enorme wielertalent, en voetballer Romelu Lukaku. EVENEPOEL DIT JAAR TWEEDE In de hiërarchie tussen die drie vielen geen verrassingen. Van Aert werd op één geplaatst, Evenepoel op twee en Lukaku op drie. Wout van Aert mag zich voortaan dus Sportman van het Jaar noemen en volgt op de erelijst een wielrenner op. Vorig jaar was Remco Evenepoel immers de laureaat. Die moet nu Van Aert, zoals het geval is bij wel meer awards, laten voorgaan.