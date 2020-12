Sportman van het Jaar Wout van Aert: "Prijs is voor mensen die er waren toen ik op heel ander punt stond in carrière"

Wout van Aert was erbij in Schelle op het moment dat hij bekroond werd tot Sportman van het Jaar. Wie had begin dit jaar kunnen denken dat Van Aert zo veel zou winnen en zulke prijs in ontvangst moest nemen. Logisch dus dat Van Aert dacht aan diegenen die hem bleven steunen.

"Ik ben heel trots op deze trofee. Ik denk wel dat ik mag zeggen dat dit de mooiste prijs is die je kan pakken als sporter. We hebben als sporter allemaal te maken gehad met afgelastingen. Dat maakte het een moeilijk jaar, maar ook extra mooi om de knop te kunnen omdraaien", zo bekijkt Van Aert het.

OVERGANGSJAAR

Bij het winnen van zo'n award hoort ook een dankwoord. "De mensen die ik moet bedanken, zijn de mensen die er waren toen ik vorig jaar op een heel ander punt stond in mijn carrière. Deze prijs is vooral voor hun." Begin 2020 paste dit niet bepaald bij de verwachtingen. "Ik had het eerder als een overgangsjaar bekeken en het is veel meer geworden."

Zo won Wout van Aert bijvoorbeeld Milaan-Sanremo. De laatste Belg die hierin slaagde was Andrei Tchmil en voordien was het geleden van Fons De Wolf. "Cijfers liegen vaak niet. Het is veelbetekenend dat het zo lang is geleden dat er een Belgische winnaar is geweest." Het enige wat Van Aert op korte termijn nog rest: een cross winnen. "Ik hoop er zeker eentje mee te pikken, maar de belangrijkste is eind januari."