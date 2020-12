Thibau Nys net geen Belofte van het Jaar: voetballer van Club Brugge gaat hem vooraf

Thibau Nys viel onlangs in de prijzen als Jongere van het Jaar in de Kristallen Fiets-verkiezing. De veldrijder mocht nog hopen op een andere trofee, maar moest het dan wel opnemen tegen de beste youngsters uit andere sporten.

Nys kwam in aanmerking om over alle sporttakken heen verkozen te worden tot Belofte van het Jaar in België. Die prijs ging op het Sportgala echter naar een andere topsporter. Namelijk naar Charles De Ketelaere, voetballer bij Club Brugge.

NYS TWEEDE IN VERKIEZING ONDANKS WONDERSEIZOEN

De 19-jarige De Ketelaere kende zijn definitieve doorbraak en schitterde ook op Champions League-niveau. Dat woog in de eindrekening dus iets zwaarder door dan het wonderseizoen van Thibau Nys, die bij de junioren zowat alles won wat er te winnen viel.

De derde in deze categorie is Grégoire Munster, die actief is in de autosport. Munster is de Belgische juniorenkampioen rally van 2018 en 2019.