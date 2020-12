Vervecken verwacht sterke Van der Poel in Namen: "Die eerste cross is altijd een aanslag op het lichaam"

Het is in veldritland uitkijken naar de Wereldbekermanche van Namen, waar Van der Poel, Van Aert en Pidock allen aan de start kunnen staan. 'The clash of the titans', zeg maar. Met volgens Erwin Vervecken toch de beste papieren voor de man van wie we enkel grootse prestaties in het veld gewend zijn.

Nochtans bleek Van der Poel in Gavere dus ook wel te kloppen. Wielerkrant had het met voormalig veldritkampioen Erwin Vervecken over zijn verwachtingen voor Namen. "Ik denk dat Mathieu terug zal winnen, omdat hij zijn basistechniek zal kunnen aanwenden. Ik denk dat het in zijn voordeel zal zijn. Ook al was Pidcock voorbije zondag in Gavere sterk."

Vervecken wijst wel op de omstandigheden in die laatste wedstrijd. "Het was ook wel slechts een dag na de eerste wedstrijd van Mathieu. Die eerste cross is altijd wel wat een aanslag op uw lichaam, met gewrichten die pijn doen en spierpijn. Hij heeft nu een hele week naar de cross kunnen toeleven, dus ik verwacht een hele sterke Mathieu."

Ondertussen lijkt Pidcock klaar om die extra stap te zetten. Al tekent Vervecken voorbehoud aan. Een heel seizoen even goed presteren als Van der Poel rijden, dat is wel erg veel gevraagd van Pidcock. "Hij gaat zeker wel crossen winnen, maar ik denk dat het meestal zal wisselen qua niveau."

Met Pidcock en Van der Poel is er wel een internationale dosis klasse bijgekomen. Zelfs bij de dames duikt er af en toe eens een onverwachte naam op: zo fietsten Vas in Tabor en Honsinger in Gavere naar een top vijf. "De Amerikanen en Canadezen bleven ook langer in hun eigen land, terwijl ze anders vaak in november al in België waren."

We krijgen nu dus toch wel andere uitslagen. "In het begin was het bij de mannen niet vaak dat een buitenlander vooraan eindigde. Bij de vrouwen is het al Nederland wat de klok slaat en was het een uitzondering als er eens een andere nationaliteit vooraan tussen stond. Dat het van nummer 1 tot nummer 5 gaat over een renner of renster uit hetzelfde land, dat is nu toch minder. Wat dat betreft is het goed."