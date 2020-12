Hoe cruciaal Dennis was voor Ineos in Giro: van nood aan troost na tijdrit naar waanzinnig sterk slot

Dat Ineos in 2020 alsnog de winnaar van een grote ronde leverde, was in grote mate aan Rohan Dennis te danken. De Australiër was in de Giro verrassend sterk bergop en was zo van goudwaarde voor Tao Geoghegan Hart. Zo was het voor Sunweb te moeiljk om nog de hoofdprijs te pakken.

Al was het geen volledige goednieuwsshow voor Dennis in de Giro. Op vlak van tijdrijden was 2020 niet zijn beste jaar. Op het WK had hij het al moeten stellen met een vijfde plaats. Dennis was vastberaden zijn gram te halen in de openingstijdrit van de Giro. Hij eindigde echter op een vijftiende plaats, op 48 seconden van zijn ploegmaat Ganna, die won.

Ploegleider Matteo Tosatto vertelt bij BICI.Pro dat Dennis troosteloos was. "We hebben hem gerustgesteld." Er zou tijdens de ontknoping van de Giro nog een belangrijke rol voor hem zijn weggelegd. In de bergrit naar Sestrieres, de laatste rit in lijn, zou veel bepaald worden.

DENNIS OOK TOP OP DERDE KLIM

"Het plan was dat Ganna Geoghegan Hart tijdens de eerste beklimming zou ondersteunen. De tweede keer moest Dennis hem ondersteunen en dan zagen we wel wie er nog over bleef. Dennis antwoordde dat hij ook het kopwerk op de derde klim voor zijn rekening zou nemen. Hij was ontzettend sterk, Hindley stond er helemaal alleen voor." Een dag later in de tijdrit kreeg die laatste door Geoghegan Hart de rekening gepresenteerd.