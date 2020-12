Philippe Gilbert dolblij met zijn nieuwe... Ferrari: "Een echt plezier"

Philippe Gilbert is fan van snelheid maken. Is het eens niet op de fiets, dan is het met de wagen. De wielrenner heeft een ferme aankoop gedaan en die stelt hij op Twitter ook voor. De nieuwste aanwinst ten huize Gilbert is een Ferrari.

"Bedankt aan Valensole Automobiles voor de verkoop van deze Ferrari", tweet Gilbert, met een foto van zijn gloednieuwe bolide erbij. Het gaat om een Ferrari 458 Spider. Een model dat voor het eerst geïntroduceerd werd in 2009. Philippe Gilbert is er alvast enorm tevreden mee. "Het is een echt plezier." De voormalig wereldkampioen zal zich dus ook op vier wielen kunnen amuseren, in plaats van altijd op twee. Merci à https://t.co/2oAh7mNcsU pour la vente de cette @Ferrari #458spider ce fût un réel plaisir. 😍😍😍😍 pic.twitter.com/InW7yWxvpr — PHILIPPE GILBERT (@PhilippeGilbert) December 19, 2020