Lelangue heeft gesproken met Lotto-aanwinst die herstelt van dubbele breuk: "Zeker dat hij sterker terug zal komen"

Malecki is een 24-jarige Pool die doorgroeide van de opleidingsploeg van CCC naar de WorldTour-ploeg. Door het opstappen van de hoofdsponsor moest Malecki op zoek naar een nieuwe ploeg. Bij Lotto Soudal geloven ze in zijn potentieel en gaven ze hem een contract voor twee jaar.

In oktober reed Malecki nog de Giro uit en werd hij vierde in een rit. Een valpartij op training maakte er toch nog een eindejaar in mineur van voor hem. Malecki heeft een bekkenbreuk opgelopen en brak ook zijn sleutelbeen. Hij herstelt momenteel in het ziekenhuis.

Just spoke with our young rider, Kamil Malecki, blocked since weeks in a Polish hospital after a training crash. Sure he will come back stronger @Lotto_Soudal he has our confidence but also the support of his fans and organisers @Tour_de_Pologne in their sunday morning ride pic.twitter.com/l4PDxtOplm