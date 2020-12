Veldritliefhebbers kunnen hun hartje nu helemaal ophalen: liefst acht crossen in twee weken

Alle grote namen doen weer mee, de crossen volgen mekaar op: wat kun je als veldritliefhebber nog meer wensen? De eindejaarsperiode komt eraan en dat is altijd een drukke periode. Ook in het seizoen 2020-2021. De volgende twee weken krijgt u liefst acht crossen voorgeschoteld.

Een blik op de veldritkalender leert ons dat het de komende weken de ene cross na de andere is. Amper twee dagen na de Wereldbekermanche in Namen is er dinsdag al een Ethias Cross in Essen. Met schoon volk, want Van der Poel en Pidcock tekenen present. Een dagje later is er dan een mogelijk duel Van der Poel - Van Aert in Herentals, in een gloednieuwe cross die deel uitmaakt van het X2O-klassement.

Op tweede kerstdag, 26 december, volgt er dan weer een felle strijd in de Superprestige in Heusden-Zolder. Op zondag 27/12 staat de derde Wereldbekermanche in Dendermonde op het programma. Op woensdag 30+12 is er de Ereprijs Paul Herygers in Bredene.

OPNIEUW GP SVEN NYS OP 1 JANUARI

De eerste wedstrijd in het nieuwe jaar is traditiegetrouw de GP Sven Nys op 1 januari in Baal. Een dag later is het cross is er een losse cross in Gullegem, om het weekend dan op 3 januari af te sluiten met de Wereldbekermanche in het Nederlandse Hulst.