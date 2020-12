Laurens Sweeck maakte indruk in Essen, maar kreeg op een cruciaal moment te maken met een lekke band: "Ga met een heel goed gevoel naar huis"

Laurens Sweeck eindigde op de vierde plaats in de Ethias Cross van Essen, maar onze landgenoot had op het podium kunnen eindigen als hij niet op een cruciaal moment lek had gereden.

Laurens Sweeck kan terugkijken op een goede Ethias Cross in Essen. Onze landgenoot had lang uitzicht op het podium, maar door een lekke band moest hij tevreden zijn met de vierde plaats. Hij eindigde op enkele seconden van nummer drie Tom Pidcock. "Het is spijtig dat ik plat reed, maar ik ben tevreden van wedstrijd. Ik ga met een goed gevoel naar huis en dat vind ik heel belangrijk", reageerde de Belgische kampioen na de wedstrijd bij VTM.