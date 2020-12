Ook David van der Poel zou het eens graag doen: "Moet fantastisch zijn om met de benen van Mathieu te kunnen rijden"

Hoe zou het zijn om in de schaduw van een groot kampioen te koersen? David van der Poel weet het als geen ander, aangezien hij de broer is van ene Mathieu. Voor een keertje mag David ook echt uit die schaduw treden. De benen van Mathieu, die zou hij toch ook graag een keertje hebben.

Bij VTM Nieuws gaan ze in de eindejaarsreeks Uit de schaduw langs bij mensen die steunpilaar zijn van een grote kampioen. De broers David en Mathieu van der Poel komen goed overeen. Sportief is het wel Mathieu die steevast met de meeste aandacht gaat lopen.

David had al snel in de mot dat zijn drie jaar jongere broer hem zou overstijgen. "In het begin kon ik hem nog pijn doen, maar het was vrij snel duidelijk dat dat niet voor lang zou zijn. Het bleek al gauw dat hij uitzonderlijk getalenteerd is. Het moet een fantastisch gevoel zijn om eens met de benen van Mathieu te kunnen rijden. Zowel in de cross als op de weg."

OUDERS VERDELEN ENERGIE

In de familie kan David uiteraard wel op evenveel steun rekenen. "Onze ouders verdelen hun energie. Het is niet dat de ene meer aandacht verdient dan de andere, natuurlijk. Of dat de fietsen van de ene beter gepoetst moeten worden dan die van de andere. Helemaal niet, zelfs."