Steven Kruijswijk wil waardeloos seizoen 2020 zo snel mogelijk achter zich laten

We vergeten het bijna maar Jumbo-Visma had met Steven Kruijswijk normaal gezien een extra ijzer in het vuur in de grote rondes. Kruijswijk werd in 2019 derde in de Tour en hoopte ook dit jaar om zo lang mogelijk mee te strijden, maar zijn 2020 viel helemaal in het water.

Eerst was er een val in de Dauphiné, waardoor hij de Tour de France moest missen. Het vizier werd dan maar op de Giro gericht maar daar moest hij na een week koers opgeven wegens een coronabesmetting. "Ik dacht dat het een grap was, ik had zo veel pech", vertelt Kruijswijk bij de Nederlandse NOS. "Gelukkig heb ik geen zware symptomen gehad." Doelen 2021 Kruijswijk is ondertussen 33 jaar, niet meer van de jongste. Bij de Tourstart zal hij er 34 jaar. "Tpch denk ik dat ik nog enkele jaren op het hoogste niveau kan meedraaien. Ik wil terug naar de Tour en misschien wel naar de Giro. En de Vuelta... die is ook altijd mooi", houdt hij alle opties open. Voor Kruijswijk ligt er misschien wel een kans in de Tour aangezien hij niet zoals velen naar de Olympische Spelen trekt. "Het is een te grote opoffering om dan de Tour of de Vuelta te laten liggen. Ik heb het meegemaakt en het was een super ervaring, maar niet voor 2021", besluit Kruijswijk.