🎥 Teaser van Badkamers X2O Trofee: 2021 brengt sowieso al special rond Telenet-Baloise

Het is Kerstmis! Deze feestdag goed vieren en dan is het uitkijken naar het nieuwe jaar. Zeker ook voor Telenet-Baloise. Dat heeft het dit seizoen al goed gedaan in de X2O Badkamers Trofee. Bij de organisatie van dat klassement vinden ze dat ze dat niet onopgemerkt voorbij kunnen laten gaan.

Badkamers X2O heeft sinds dit seizoen zijn naam verleend aan één van de klassementen in het veldrijden. Wie het podium haalt, krijgt elke cross een grote badkamereend, of duckie zoals dat genoemd wordt. Telenet-Baloise heeft er ondertussen al heel wat verzameld.

Voornamelijk met dank aan Lucinda Brand, die won in Kortrijk en tweede eindigde in de drie andere manches. Bij de mannen was vooral de Koppenbergcross succesvol, met een tweede plaats voor Lars van der Haar en een derde plek voor Toon Aerts. Van der Haar werd ook nog eens tweede in Kortrijk.

Op het YouTube-kanaal van de Badkamers X2O Trofee staat er een filmpje, een teaser zeg maar, over wat er straks op 1 januari 2021 zit aan te komen. "Als 1 team zoveel duckies wint, dan moeten we daar toch meer mee doen?" De vraag stellen is ze beantwoorden. De mascotte van Telenet-Baloise komt alvast voor in de teaser. Het is nu ongeduldig wachten op die eerste januari.