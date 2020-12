Herygers krijgt zege van Van Aert in Sanremo 'cadeau': "Je hebt ons eeuwig gelukkig gemaakt, Wout"

Enkele zaken hebben Paul Herygers en Wout van Aert met mekaar gemeen. Ze zijn allebei Belgisch kampioen en wereldkampioen veldrijden geworden. En het zijn ook dorpsgenoten, want ze komen allebei uit Lille. Dat iedereen daar trots is op Van Aert mag duidelijk zijn.

Bij de VRT geven de commentatoren elkaar een sportprestatie uit 2020 als 'cadeau'. Paul Herygers kreeg van cocommentator Michel Wuyts de overwinning van Wout van Aert in Milaan-Sanremo. Daar is Herygers maar wat tevreden mee.

"Wout koerste in Sanremo als een grote meneer", vindt Herygers. "Ik vraag me nu nog altijd af: wie heeft hem dat allemaal geleerd? Hij reed de perfecte sprint. Grandioos vond ik het. Neen, dat Wout ook op de weg zou gaan schitteren, heb ik niet meteen zien aankomen."

Herygers richt zich rechtstreeks tot Van Aert om hem te bedanken voor al die fenomenale prestaties op de weg. "We zijn u daar dankbaar voor. Je hebt ons eeuwig gelukkig gemaakt, Wout. Lille is trots, de Broekzijstraat is trots, Paul is trots!"