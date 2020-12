Topeconoom looft Sénéchal voor het redden van het leven van Jakobsen: "Helden bestaan!"

In vrijwel alle opzichten was de valpartij van Fabio Jakobsen in Polen verschrikkelijk. Al valt ook een vorm van inspiratie te halen uit wat nadien gebeurde. Florian Sénéchal zorgde er voor dat Jakobsen iets comfortabeler lag, zodat die laatste niet stikte in zijn bloed.

Heel heftig allemaal. Ook niet iedereen weet wat gedaan in zulke situatie. Topeconoom Geert Noels stuitte op kerstavond op een artikel waarin Fabio Jakobsen zijn relaas doet. Noels legde nadien de nadruk op de levensreddende actie van Sénéchal. "Helden bestaan! De manier waarop Florian Sénéchal zijn ploegmakker Fabio Jakobsen redde door de juiste reflex te hebben is de boodschap die ik op kerstavond zo graag lees: help elkaar wanneer het nodig is", besluit Noels op Twitter. Helden bestaan!

