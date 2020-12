Vervecken analyseert damesveldrijden al met oog op WK: Brand de te kloppen vrouw, zandstroken mogelijk bepalend

Nog een vijftal weken te gaan tot het WK veldrijden. Wat leert de huidige situatie bij de dames ons? Erwin Vervecken buigt zich over de sterktes van de toppers en kan natuurlijk niet buiten de dominantie van Brand. Al heeft Betsema voor het WK nog een troef achter de hand.

Alvarado was in Herentals nog eens de beste, op een zeer specifiek parcours. Veelal is het dit seizoen echter doorlopend al Brand geweest wat de klok sloeg. "Brand lijkt enkel beter te worden", stelt Vervecken vast. "De vorige jaren moest ze technisch nog wel eens het onderspit delven. Ze reed dan ook nog langer op de weg. Nu was ze er van de eerste cross bij en was ze meteen absoluut top."

"Technisch zijn de verschillen ook kleiner geworden", vervolgt Vervecken. "Ze is momenteel steeds de te kloppen vrouw. Verrast ben ik niet, want aan de top in het vrouwenveldrijden zijn ze normaal heel hard aan mekaar gewaagd. Alvarado rijdt bjivoorbeeld heel sterk op de zware parcoursen. Als eentje dan wat minder is en de andere ietsje beter, dan ga je dat merken."

DOOR HET ZAND KLIEVEN IN TEXEL

En wat dan met de kaart die ze bij Pauwels Sauzen-Bingoal kunnen trekken? "Betsema heeft een grote motor. Ze komt uit Texel, waardoor ze veel op het zand heeft gereden. Ze kan perfect een wedstrijd indelen en dan op het zand het afmaken. Op techniek kan ze het ook goed doen in de modder, zoals in Namen en in Gavere."

De beste papieren heeft ze toch vooral op het zand, dat bewees ze niet lang geleden nog op het strand van Sint-Anneke in Antwerpen. Het WK gaat door in Oostende, ook op het strand. De zandstroken dan toch als mogelijke bepalende factor? "Daar moet je rekening mee houden, al is het tot het wereldkampioenschap nog een aantal weken."