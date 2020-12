Vervecken legt engagement voor G-sporters uit: "G-veldritten iets waar ze naar uitkijken, dat ligt mij nauw aan het hart"

De kerstperiode is ook de periode om stil te staan bij zij die minder fortuinlijk zijn. Erwin Vervecken bijvoorbeeld blijft G-sporters ondersteunen. Mensen die door een handicap getroffen zijn, maar toch de kracht tonen om te zien dat zij ook aan sport kunnen doen.

Dat is erg knap. Vervecken is één van de gezichten achter 'Supporters voor G-sporters', de crowdfundingcampagne van G-sport Vlaanderen. Wielerkrant vroeg hem naar zijn engagement ten opzichte van die mensen. "Het is al een aantal jaar dat we ook G-veldritten organiseren. Nu kan dat niet doorgaan, maar anders is dat wel iets waar die G-sporters naar uitkijken", zegt Vervecken.

EERST ZELF RIJDEN EN NADIEN NAAR TOPPERS KIJKEN

Zo worden ook vriendschapsbanden opgebouwd. "Ik ken ook veel van die mannen ondertussen. Ik ga niet zeggen dat het voor hen dan de dag van hun leven is, maar het doet toch enorm plezier als ze een paar wedstrijden kunnen rijden. Dat komt niet elk weekend voor. En dan zeker als het de grote UCI-crossen zijn en ze nadien naar de toppers kunnen blijven kijken. Dat is het leuke, als je in een normaal seizoen zit."

Dat is nu helaas niet het geval. Daarom is het nu nog belangrijker om de G-sport te blijven ondersteunen. "Dat is dus wel iets wat mij nauw aan het hart ligt en ik wil graag mijn steentje bijdragen", besluit Vervecken.