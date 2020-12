Lucinda Brand haalt het van enkele landgenotes in Heusden-Zolder na zeer spannende wedstrijd

Lucinda Brand heeft de Superprestigecross van Heusden-Zolder gewonnen. Het werd een razend spannende wedstrijd, want op het einde hadden nog vier rensters kans op de overwinning. Alvarado werd tweede en Worst vervolledigde het podium.

Het werd een razend spannende wedstrijd in Heusden-Zolder. In het slot hadden nog vier rensters namelijk kans op de overwinning: Brand, Alvarado, Worst en Betsema. Brand zette de andere onder druk in de slotronde en in de sprint was ze uiteindelijk ook de snelste.

Ze haalde het voor wereldkampioene Alvarado. Zo is het een heruitgave van vorig jaar, want ook dan haalde Brand het in de sprint van Alvarado. Worst eindigde op een derde plaats en Betsema moest tevreden zijn met de vierde plaats.