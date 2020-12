Helse omstandigheden zorgen voor tal van wendingen: ook dit kan Lucinda Brand als de beste

De ingrediënten waren aanwezig voor een heroïsch stukje veldrijden in Dendermonde. Lucinda Brand is al doorlopend de betere dit seizoen bij de dames, maar dit waren natuurlijk wel erg speciale omstandigheden. Ook dit werk heeft de Nederlandse perfect onder de knie.

De storm Bella zorgde nog even voor twijfel, maar de Wereldbekermanche in Dendermonde kon wel degelijk doorgaan. Zonder brug dan wel en ook de boog aan de aankomst werd voor de veiligheid verwijderd. Bij de vrouwen was dit ook wel spek naar de bek naar Lucinda Brand. Denise Betsema liet haar concurrente niet zomaar wegrijden en ook Sanne Cant pakte uit met een prima start.

BETSEMA ZAKT HALVE METER IN DE MODDER

Alvarado moest heel wat plaatsen goedmaken, maar vond wel de aansluiting. Betsema maakte kennis met de modder in Dendermonde: ze zakte zowaar een halve meter in de grond en moest de rest laten gaan. Alvarado en Brand gingen er samen vandoor. Achter hen kwam het tot een samensmelting tussen Cant, Betsema en Worst.

Alvarado was wel in haar dagje en sloeg enigszins verrassend een gat van tien seconden. Een fietswissel deed echter wonderen bij Brand: ineens kwam dé vrouw van het seizoen helemaal onder stoom. Brand ging erop en erover, Alvarado ging steeds meer foutjes maken.

OOK HONSINGER VOORBIJ ALVARADO

De wereldkampioene zag plots zelfs Honsinger naderen. De Amerikaanse liet Alvarado dankzij een sterke looppassage ter plekke. De podiumplaatsen lagen zo vast: Brand op één, Honsinger op twee en Alvarado op drie. Brand is nog altijd ongeslagen in de Wereldbeker. Sanne Cant werd verdienstelijk zesde na een zware cross.