Van Garderen nog niet uitgeteld maar gaat niet op tafel kloppen: "Ik ga niet zeggen: ik ben kopman in koersen X, Y en Z"

Tejay is misschien niet langer die grote hoop voor een klassement in een grote ronde, maar heeft nog wel steeds heel wat in zijn mars. Bij EF zullen ze blij zijn met de inbreng van de inmiddels 32-jarige Amerikaan. Zet het hem in 2021 ook nog in als kopman?

In bepaalde rittenkoersen moet de nummer vijf uit de Tour van 2012 en 2014 dat nog wel waard zijn. Op onder meer die vraag trachtte VeloNews een antwoord te krijgen. Van Garderen gaf er zijn kijk op. "Als ik goede benen heb, kan ik misschien kopman zijn. Maar ik ga niet zeggen: ik ben de kopman in koersen X, Y en Z." Van Garderen rekent op spontane steun van ploegmaats en ploegleiding. Evenzeer is hij bereid om zich weg te cijferen voor andere renners van het team die in topvorm verkeren. "Als ik goed in vorm ben en ik zeg 'Ik wil hier mijn kans gaan', ben ik zeker dat de jongens mij zullen steunen. Als ik een koers rijd waarin Hugh Carthy en Rigo Uran het heel goed doen, dan zal ik hen ondersteunen."