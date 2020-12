Vorige ploegleider gelooft wél nog in Dumoulin: "Hij kan de Tour ook winnen"

Roger De Vlaeminck raadde Tom Dumoulin pas nog aan om weg te gaan bij zijn ploeg. Volgens onze landgenoot is de overstap naar Jumbo-Visma geen succes gebleken. Aike Visbeek daarentegen, een ploegleider die met Dumoulin samenwerkte, zit de renner wel op het juiste spoor.

Beide interviews werden afgenomen door WielerRevue. "Ik ben positief over de rentree van Tom", zegt Visbeek. "Hij heeft laten zien de Tour de France weer aan te kunnen en mee te kunnen strijden op een hoog niveau. Dat hij op was in de Vuelta was een logische optelsom van het hele traject dat hij heeft afgelegd."

Daar hoeven we ons dus niet op te miskijken. "Het belangrijkste van dit jaar is hoe hij evolueerde tijdens de Tour. Zeker die tijdrit naar La Planche des Belles Filles gaf me de bevestiging dat hij volgend jaar richting het podium van de Tour kan. Sterker nog, hij kan ‘m ook winnen, denk ik."

MOOIE BASIS

Dan moet hij wel die volgende stap nog gaan zetten, want dit jaar geraakte Dumoulin niet verder dan een zevende stek in de Tour. "Hij heeft in 2020 een mooie basis gelegd om er volgend jaar een extra schepje bovenop te doen." Visbeek gaat volgend jaar zelf aan de slag bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. In het verleden werkte Visbeek samen met Dumoulin bij Sunweb.