Evenepoel zal niet opnieuw in San Juan te zien zijn: in beste geval koers zonder internationale ploegen

Het is uitkijken waar juist Remco Evenepoel zijn comeback kan maken. In de Ronde van San Juan zal het alleszins niet zijn. Evenpoel won de Argentijnse rittenkoers vorig jaar. Door het coronavirus zullen echter geen internationale ploegen worden uitgenodigd.

Dat meldt Ciclismo Internacional. De lokale autoriteiten zouden beslist hebben om enkel Argentijnse wielerploegen startrecht te geven, in een poging om de editie van de koers in 2021 te redden. Het kan ook nog altijd dat er door het coronavirus definitief een streep door de koers getrokken wordt.

DEMONSTRATIE IN TIJDRIT

In de Ronde van San Juan reed Remco Evenepoel in 2020 zijn eerste koersdagen. Het was voor hem het begin van vier opeenvolgende rittenkoersen die hij vakkundig naar zijn hand zou zetten. Evenepoel pakte in Argentinië uit in de individuele tijdrit. Die zou hij winnen met meer dan een halve minuut voorsprong op Ganna, die later in het seizoen wereldkampioen tijdrijden zou worden.

Evenepoel stond de leiding nadien niet meer af en won de Ronde van San Juan met een voorsprong van 33 seconden op Ganna. Het was al een speciale wedstrijd voor Evenepoel, want hij maakte er in 2019 zijn profdebuut, maar een volgende deelname moet dus zeker wachten tot 2022.