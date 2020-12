Laatste cross van het jaar komt eraan: Van der Poel favoriet en Cant mag hopen op podium, afscheid van twee crossers

Nog één keer crossen in 2020 en dat zal gebeuren aan het strand in Bredene. Mathieu van der Poel is daar ontegensprekelijk de grote favoriet bij de mannen. Voor de wereldkampioen een ideale gelegenheid om de voor hem vervelende cross in Dendermonde te doen vergeten.

Exact een jaar geleden was Bredene ook de afsluiter van het jaar 2019. Toen werd de cross op een maandag verreden, nu op een woensdag. In omstandigheden die Van der Poel beter liggen. Geen regen en wind deze keer, en bovendien ligt er een Bredene een omloop die hem al meer zal aanstaan. Niets voor niets is Van der Poel er titelverdediger.

Wout van Aert en Tom Pidcock hebben hun crossjaar al voor bekeken gehouden. Voor Eli Iserbyt komt deze cross nog net iets te vroeg, hij maakt wellicht zijn rentrée in Baal. Door hun afwezigheid is Van der Poel nog meer favoriet. Enige tegenstand zal er moeten komen van Toon Aerts en Michael Vanthourenhout.

Bij de familie Vanthourenhout zal ook wel de nodige aandacht naar Dieter gaan. Hij rijdt de laatste cross uit zijn carrière en voelt zich klaar om een punt achter zijn veldritloopbaan te zetten. Iets meer spijt zal er zijn bij Nicolas Cleppe, die geen contractverlenging kreeg bij Telenet-Baloise en wellicht noodgewongen zijn carrière moet beëindigen.

Ook bij de dames zijn niet alle toppers aanwezig en dat biedt mogelijkheden voor titelverdedigster Sanne Cant. Vorig jaar won ze te midden een moeilijk seizoen ook in Bredene. De voorbije weken heeft de Belgische kampioene toch de stap naar de subtop gezet en vond ze aansluiting bij de top zes van de wereld. Als er dan enkele Nederlandse dames tussenuit vallen, mag Cant zeker hopen nog eens op het podium te staan.

Als ze een gooi wil doen naar de overwinning, moet ze onder andere voorbij Clara Honsinger. De Amerikaanse is dit seizoen uitstekend op dreef en werd al tweemaal tweede. Geen Lucinda Brand in Bredene, dus zit er voor Honsinger misschien die welverdiende beloning in. Of krijgen we zowaar een Hongaarse winnares in deze Ethias Cross? Kata Blanka Vas is zeker ook een kandidate voor de prijzen.