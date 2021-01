Van een hele vrolijke Vanmarcke tot Remco Evenepoel en Elise Mertens: de sportwereld wenst u een gelukkig 2021!

Vaarwell 2020, het is 2021! Onze redactie wenst u alvast een gelukkig nieuwjaar! Met vooral een goede gezondheid en vele dromen die in vervulling gaan. Ook vele topsporters sturen massaal hun beste wensen voor het nieuwe jaar de wereld in.

Om te beginnen heel wat mooie wensen uit de wielerwereld. De prijs van de vrolijkheid en spontaniteit gaat alvast naar Sep Vanmarcke. Remco Evenepoel stapt letterlijk 2021 in en ziet er scherp uit in zijn outfit van Deceuninck-Quick.Step. Ook onze beste tennisspeelster Elise Mertens wenst u het beste voor 2021, net als enkele andere toppers uit haar sport.

The 5 of us are going wild tonight!🥳😜

We wish every one a great 2021! pic.twitter.com/pJ4xKUBaPp — Sep Vanmarcke (@sepvanmarcke) December 31, 2020

Happy new year to all of you & welcome Sam!🥂 pic.twitter.com/xs3WTw5hEn — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) December 31, 2020

Looking forward to 2021 ✨ Wishing you all a happy and healthy year with a lot of positive moments ❤️ #happynewyear #positivethinking pic.twitter.com/O4sy548zEj — Elise Mertens (@elise_mertens) December 31, 2020

💫 Thanks to everyone for warm words of support, emotions and comments throughout this crazy year🙏🏼. Thanks to my haters for your attention and time🤭🤣!

Take care of yourself, your family and friends!

May 2021 be Happy Year for all of us 💋 pic.twitter.com/mV4Fa0ZwjO — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) December 31, 2020