Wout van Aert moet in Baal tevreden zijn met de tweede plaats: "Het was een wedstrijd met ups en downs"

Wout van Aert deed lang mee voor de zege in Baal, maar halfweg koers verloor hij te veel tijd in de ronde waarin van der Poel in de aanval ging. Op het einde kwam onze landgenoot nog een beetje terug, maar uiteindelijk moest hij tevreden zijn met de tweede plaats.

Na de cross in Baal gaf Wout van Aert meer uitleg en zijn reactie staat op de Twitterpagina van Jumbo-Visma te lezen. "Het was een wedstrijd met ups en downs. Ik heb enkele intensieve trainingssessies gehad deze week, dus dat zou de reden kunnen zijn", vertelde van Aert. Onze landgenoot moest dus uiteindelijk tevreden zijn met de tweede plaats, maar hij is blijven vechten tot het einde. "Ik verloor te veel tijd in de ronde waarin van der Poel in de aanval ging. Je moet niet wachten op je beste benen, maar je moet ze afdwingen. Daarom ben ik tot het einde blijven vechten." 🇧🇪 #Baal @WoutvanAert after his race! ⤵️🗣 pic.twitter.com/fUDKrwK9e1 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) January 1, 2021