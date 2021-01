Israel Start-Up Nation trekt op trainingskamp naar Spanje: grote afwezige is Chris Froome

Israel Start-Up Nation organiseert een trainingskamp in Gerona met het oog op volgend seizoen, maar het zal zonder Chris Froome zijn. De Engelse klassementsrenner zal zich in Californië voorbereiden.

Israël Start-Up Nation ging normaal in Israël op trainingskamp, maar door het coronavirus was het eenvoudiger om het in Gerona in Spanje te organiseren. Voor Chris Froome maakt het niet zo veel verschil, want hij ging er zeker niet bij zijn.

De klassementsrenner kreeg volgens Sporza van de ploegleiding toestemming om zich op het nieuwe seizoen voor te bereiden in Californië. De ploeg laat weten dat hij nog de juiste balans in zijn lichaam moet vinden na zijn zware val in de Dauphiné van 2019.