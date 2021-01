Organisator Amstel Gold Race wil van geen wijken weten: "Ik ga voor 18 april"

De Amstel Gold Race heeft vorig jaar niet kunnen plaatsvinden. Hopen maar dat er in 2021 wel een nieuwe editie komt. Als het van organisator Leo Van Vliet afhangt, moet die er ook komen in het voorjaar. Een verhuis naar het najaar past niet in de plannen.

In het radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken heeft Van Vliet het over de huidige werkomstandigheden om zo'n grote koers te organiseren. "Als we onder deze omstandigheden moeten werken, dan wordt het heel moeilijk. Maar in drie maanden kan ook veel gebeuren. Hoe de editie eruit gaat zien, dat is weer wat anders."

ZOALS IN VLAANDEREN

Kan de koers verplaatst worden naar het najaar? "Daar wil ik maar niet aan denken." Van Vliet wil vasthouden aan de voorziene datum en gaat het desnoods aanpakken zoals de voorbije wegkoersen in Vlaanderen. "Dan maar zonder publiek, dan maar zonder VIP. We moeten rijden."

De wedstrijd uitstelen naar een later moment is slechts een plan B. "In het slechtste geval wordt alles weer naar het najaar verschoven, maar dan ga je je heel ongelukkig voelen. Ik ga voor 18 april."