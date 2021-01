Team DSM - opvolger van Sunweb - versterkt zijn staf met Nederlandse wielercoach

Bij Team DSM zijn ze weer zat steviger omringd op vlak van coaching. De ploeg met DSM als opvolger voor hoofdsponsor Sunweb heeft Wilbert Broekhuizen aangesteld als nieuwe coach. Broekhuizen was het voorbije seizoen actief bij BEAT.

Wilbert Broekhuizen is een Nederlander van 40 en was Operations Manager alsook coach bij BEAT Cycling. Daar ondersteunde hij zowel het wielergebeuren op de weg als op de piste. Zijn overstap naar Team DSM is voor hem de volgende stap in het begeleiden van toprenners.

COACHEN OP HOOGSTE NIVEAU

"Ik kijk er naar uit om te coachen op het hoogste niveau", zegt Broekhuizen op de site van DSM. "Ik geloof dat je met een goede samenwerking meer kan bereiken dan als individu. Ik denk dat de strcutuur van DSM me wel zal liggen."

Ook Rudi Kemna (foto), hoofd coaching bij DSM, wil wel een woordje kwijt over de aanstelling van Broekhuizen. "Hij heeft indruk gemaakt met zowel zijn capaciteiten als zijn aanpak. We zijn ervan overtuigd dat hij goed bij de ploeg zal passen."