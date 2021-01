De Vreese blij als een kind met nieuwe werkgever: "Met kleppers als Van der Poel wordt het bijzonder leuk"

Laurens De Vreese heeft ook met een gerust gemoed de overgang gemaakt van oud naar nieuw. Hij wist immers dat hij in 2021 bij Alpecin-Fenix terecht kon. Een uitdaging die hij volledig ziet zitten. Niet moeilijk als je weet dat je aan de zijde van Van der Poel kan rijden.

De Vreese komt bij WielerVerhaal om te beginnen terug op zijn vertrek bij Astana. Bij de Kazachse formatie kreeg hij geen nieuw contract. "Ik had het niet echt zien aankomen. Voor de rest wil ik er niet te veel over zeggen. Sowieso is de band niet verbroken met een slecht gevoel, absoluut niet zelfs. Ik heb me 6 jaar hard ingezet en kijk nu vooral naar de toekomst. Tijd voor verandering."

Het is een compleet andere wending van mijn carrière

Die komt er inderdaad en wel bij Alpecin-Fenix. "Ik voel me blij als een kind dat ik deze kans krijg. Het is een compleet andere wending van mijn carrière, met nieuwe mensen en een heel andere sfeer, maar ik kijk er enorm naar uit. Met kleppers als Van der Poel, Philipsen en Dillier wordt het bijzonder leuk in 2021."

De Vreese weet dat hij dankbaar moet zijn en wil er dan ook het beste van maken. "De goesting is enorm, ook al omdat Alpecin mij op het laatst nog een kans heeft gegeven. Jongens als Vermote, Van Keirsbulck en Vandenbergh hebben veel minder geluk."