UAE Team Emirates doet met Hirschi uitstekende transfer: zal hij dodelijk duo vormen met Tour-winnaar Tadej Pogacar?

UAE Team Emirates ziet er sinds gisteren een stuk gevaarlijker uit voor het nieuwe seizoen. Ze zullen namelijk kunnen rekenen op Marc Hirschi. De Zwitser verlaat zeer verrassend Team DSM.

Marc Hirschi was het voorbije seizoen één van de revelaties in het peloton. Zo won de Zwitser onder meer de Waalse pijl en een etappe in de Ronde van Frankrijk. Op het WK eindigde Hirschi dan weer op de derde plaats.

Team DSM leek met de jonge Hirschi een goudklomp in handen te hebben, maar gisteren kwam wel zeer verrassend nieuws naar buiten. Hij verlaat de wielerformatie en had al vrij snel een nieuwe ploeg gevonden: UAE Team Emirates.

UAE Team Emirates had nog niet veel transfers gedaan, maar met Hirschi halen ze er een absoluut toptalent bij. Zet daar nog eens Tour-winnaar Tadej Pogacar naast en UAE Team Emirates wordt een ploeg om in de gaten te houden volgend seizoen. Zal het duo samen voor heel wat overwinningen zorgen? Wordt ongetwijfeld vervolgd.