Vanthourenhout laat zijn licht schijnen over BK-topfavoriet Wout van Aert: "Voor zelfde geld geeft Georges hem vleugels"

Michael Vanthourenhout, zijn naam is het meest genoemd als grote uitdager van Wout van Aert op het Belgisch Kampioenschap. In het begin van het seizoen zou je dat niet verwacht hebben. Nu lijkt hij wel de beste man die Pauwels Sauzen-Bingoal momenteel naar voor kan schuiven.

Vanthourenhout heeft natuurlijk weinig te verliezen. Klopt hij Wout van Aert niet, dan zal niemand hem dat kwalijk nemen. "Ik ga zonder stress naar het BK", zegt Vanthourenhout ook zelf. "Ik leef er naartoe zoals naar elke andere cross."

WOUT OP EN TOP PROF

Winnen wil hij natuurlijk wel, ook al is Van Aert de uitgesproken favoriet. Die is ook net vader geworden. Misschien komt dat op sportief vlak niet zo gelegen. "Voor hetzelfde geld geeft Georges hem vleugels. Er is doorheen het jaar geen ideale periode voor hem. Hij is professioneel genoeg om daar afstand van te nemen."

Michael Vanthourenhout weet in welk geval wie in de gaten te houden de komende weken. "De opdracht is om Wout zo lang mogelijk te proberen volgen."