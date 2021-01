Opnieuw koers voor de jeugd? Organisatoren steken zich alvast niet weg

Vele organisatoren in het wielrennen verdienen een dikke pluim om toch wedstrijden op de been te krijgen in coronatijden. Voorlopig enkel voor de elite, maar de hoop groeit om ook de jeugd opnieuw aan het wielrennen te krijgen in competitie.

De roep klinkt steeds luider om ook wielrenners-en rensters bij de jeugd opnieuw meer perspectief te geven. De organisatoren zetten zich alvast voor hen in. Een heel aantal wedstrijden staan dit seizoen voorlopig op het programma, ook voor de categorieën die al heel lang niet meer aan bod komen. Zo weet Het Laatste Nieuws dat bijvoorbeeld in Vlaams-Brabant organisatoren instaan voor het plaatsvinden van 136 wielerwedstrijden in 2021. Dat gaat van elites met contract naar elites zonder contract tot beloften, junioren, nieuwelingen, aspiranten en miniemen. Ook vrouwenwedstrijden worden op touw gezet, zowel bij de miniemen als bij de jeugd. De wedstrijden bij de elite zijn koersen als de Brabantse Pijl, de Druivenkoers, de GP Scherens, De GP Impanis en de Gooikse Pijl. Het zal echter vooral de jeugd zijn die reikhalzend uitkijkt om dit jaar weer volop te kunnen koersen. Alleen: de gezondheidssituatie moet het toelaten, de overheid moet het licht op groen zetten.