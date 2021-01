VOORBESCHOUWING: Sanne Cant moet een jaar na laatste zege twaalfde titel op rij kunnen pakken

Het mag voor haar dan moeilijker gaan dan een paar jaar geleden, Sanne Cant is en blijft nog altijd de beste Belgische veldrijdster. Op basis van die wetenschap is ze ook dit jaar weer de grote favoriete om Belgisch kampioene te worden.

Het zou liefst haar twaalfde nationale titel op rij zijn. Na een hele moeilijke start van het seizoen heeft Sanne Cant zich toch weer richting de subtop geknokt in het internationale vrouwenveldrijden. In de sterkst bezette crossen is positie vijf-zes haar plaats. Als de buitenlandse top er dan niet meer is, komt Cant dan automatisch naar voren als beste renster.

Daar is haar niveau zeker goed genoeg voor. Cant steekt zich ook niet weg en weet dat ze eigenlijk moet winnen. Niet simpel om mee om te gaan, maar ze kan teren op haar jarenlange ervaring. Bovendien heeft ze goede herinneringen aan Meulebeke, waar het BK doorgaat. Ze won er zowel in 2018 als 2017 de Berencross. Altijd een goed gevoel als je dan naar die plek kunt terugkeren, ook al zijn er enkele hellingen bijgekomen.

VERDONSCHOT UITDAGER NUMMER 1

De uitdagers dan. Om te beginnen de nummer twee van vorig jaar, Laura Verdonschot. Die lijkt ook net weer op tijd in een degelijke vorm, getuige haar toptienplek in de Wereldbeker in Hulst. Op basis van de mix van kwaliteit en het aantal jaren dat ze nu toch ook al meedraait in de cross, is zij diegene die Cant het meest in de problemen kan brengen.

Al mogen we het potentieel van Alicia Franck ook niet vergeten. Na heel wat pech is ze er de voorbije weken echt wel doorgekomen, met onder andere een derde plek in Bredene. Cant moest daar echt wel alles uit de kast halen om haar voor te blijven. Een spannend BK, het kan dus wel. Mits een gemiste start van de titelverdedigster of een goede dag van haar concurrenten. Al kan het even goed een lange solo worden.

OOK MEDAILLE IN HET VELD VOOR KOPECKY?

Ook aan de start op het BK veldrijden: Lotte Kopecky. Zij mengde zich in de crossen die ze gereden heeft meteen onder de beste veldrijdsters, na Sanne Cant dan. Kopecky eindigde in Hulst nog vlak na Verdonschot, dat zegt al genoeg. Kopecky is al Belgisch kampioene op de weg en nu zit er in het veld zeker een medaille in.

Daarnaast heb je nog de ervaren Ellen Van Loy en Loes Sels, voor wie de verwachtingen te midden van een matig seizoen lager liggen dan voorgaande jaren. Al is en blijft het een BK, je weet dus nooit. Karen Verhestraeten en Suzanne Verhoeven mikken ook op een ereplaats.

ONZE STERREN VOOR BK BIJ DE DAMES:

*** Sanne Cant

** Alicia Franck - Lotte Kopecky - Laura Verdonschot

* Karen Verhestraeten - Suzanne Verhoeven