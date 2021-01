Ronde van Polen... verkozen tot event van het jaar

Dat verhindert de Poolse rittenkoers blijkbaar niet om in de prijzen te vallen, zowaar. In Polen vond er een 'Gala der Kampioenen' plaats. Daar werd de Ronde van Polen verkozen tot Pools sportevenet van het jaar. Agata Lang kwam namens de organisatie de prijs in ontvangst nemen.

"Dit is een grote eer na een moeilijk jaar", staat te lezen op het Twitteraccount van de Ronde van Polen. "Dank jullie allemaal om ons te steunen." Laten we hopen dat de organisatie het als een motivatie ziet om de veilgiheidsmaatregelen verder aan te scherpen, zodat er nooit nog zo'n vreselijke crash kan plaatsvinden zoals in augustus 2020.

Tour de Pologne named „Polish Sports Event of 2020” 🥇 This award was received by Agata Lang during Gala of the Champions. This is a top honour after a very difficult year. Thank You all for being with us.@przeglad @polsatsport pic.twitter.com/PJ8OKEZjzI