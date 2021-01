🎥 De juiste pronostiek van Toon Aerts, de top vijf van Van Loy en de nieuwe titel voor Truyen

Ook het BK veldrijden hebben ze intensief beleefd bij Baloise-Trek. Toon Aerts reed in Meulebeke naar een tweede plaats. Ellen Van Loy streed de hele cross voor de vierde plek bij de dames en werd uiteindelijk vijfde. Marthe Truyen was opnieuw de beste belofte.

Zo werd al bij al best een goed BK. Zeker voor Toon Aerts, die één van zijn beste prestaties uit de voorbije maanden leverde. En op een ander vlak was het ook een meevaller: hij had zijn pronostiek juist. Daarover vertelt hij meer in de All Areas-aflevering van Baloise-Trek.

Ook was er natuurlijk aandacht voor het damesveldrijden, met Ellen Van Loy en Marthe Truyen. Ook bij Van Loy overheerste tevredenheid.