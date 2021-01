Dat verdomde bed: Rigoberto Urán breekt op stomme wijze zijn kleine teen

Rigoberto Urán ligt in de lappenmand. De wielrenner liep een blessure op... in zijn slaapkamer. Geen ongeval op training dus of iets dergelijks, maar soms hoef je je huis niet eens uit te gaan om je te bezeren. Urán laat zich evenwel niet ontmoedigen.

Rigoberto Urán heeft zijn deel van blessureleed al meer dan gehad in de loop van zijn carrière. "Nog een breuk erbij op mijn palmares", schrijft de Colombiaan van EF Education-Nippo op zijn Instagrampagina. Ook zet hij er een afbeelding bij van de scan van zijn voet. Uit die scan blijkt dat zijn kleine teen gebroken heeft. Hoe Urán dat heeft kunnen doen? Door zijn teen tegen de hoek van zijn bed te stoten. Veel stommere manieren om een blessure op te lopen zijn er niet, maar we hebben het allemaal wellicht al wel eens meegemaakt. Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Rigoberto Urán (@rigobertouran) Urán laat desondanks de armen niet zakken. "Niets kan mij stoppen", kondigt hij nog aan. Wel is het afwachten in welke mate dit zijn seizoen in de war stuurt.