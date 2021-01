Peter Sagan scherp over 'relletje': "Mijn excuses aanbieden bij Wout Van Aert? Ik vind dat hij zich moet excuseren"

In de Tour de France zat het er deze zomer even op tussen Peter Sagan en Wout Van Aert. De Slowaak is daar nu op teruggekomen.

"Of het nog goed komt tussen Wout en mij? Ik denk niet dat ik mij bij iemand moet excuseren", aldus Peter Sagan bij Het Nieuwsblad over het tumult tijdens de sprint van de elfde rit in de Tour de France 2020. Excuses? "Zulke situaties gebeuren nu eenmaal in massasprints. Iedereen weet hoe hectisch het er allemaal aan toe kan gaan." Sagan gaat zelfs nog verder: "Na wat hij in die sprint tegen me zei, vind ik wel dat hij zich mag excuseren. Dat dacht ik vijf maanden geleden al en nu nog steeds. Ach, ik laat er mijn slaap niet voor."