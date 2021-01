Nummer zes uit de Tour is besmet met het coronavirus

Een nieuwe coronabesmetting in de wielerwereld en dat bij de nummer zes uit de Tour van vorig jaar. Bij Miguel Ángel López werd het coronavirus vastgesteld. Dat heeft ook gevolgen voor zijn voorbereiding op het nieuwe wielerseizoen.

Zijn nieuwe ploeg Movistar laat weten dat Miguel Ángel López positief getest heeft op het coronavirus. Daardoor mist hij ook het trainingskamp van het team in Almería, een stad in het zuidoosten van Spanje, waar de renners van Movistar dus klaargestoomd worden voor het nieuwe seizoen.

Voor López de reis maakte van Colombia naar Europa had hij nog positief getest. Hij is inmiddels echter in aanraking gekomen met een persoon die zelf positief testte, iemand die overigens niet tot de ploeg behoorde. Nadien heeft López zich opnieuw laten testen en is gebleken dat hij ondertussen het virus ook had opgelopen.

.@SupermanlopezN no podrá acompañarnos en la concentración 2021 de Almería tras ser positivo en un test de COVID-19. Comunicado Oficial ⬇️



Miguel Ángel López won't be able to join us at the 2021 camp in Almería after a positive COVID-19 test. Press Release: pic.twitter.com/YrLu6QGENM — Movistar Team (@Movistar_Team) January 12, 2021

Het zal dus nog wat langer duren eer López zijn nieuwe ploegmaats bij Movistar beter kan leren kennen. Afhankelijk van hoe lang zijn herstel in beslag neemt, is dat mogelijk voor tijdens de wedstrijden.