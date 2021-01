Canada rekent op nog eens een topprestatie van Maghalie Rochette op WK veldrijden

Op een WK veldrijden is het altijd uitkijken voor een verrassing. Uit pakweg Canada bijvoorbeeld. Daar hopen ze natuurlijk op. Het stuurt drie deelnemers naar het WK veldrijden, alle drie dames. De hoop op een goeie notering bij de elite ligt bij Maghalie Rochette.

De 27-jarige Maghalie Rochette draait intussen al aardig wat jaren mee in het veldrijden. Dit seizoen heeft ze het wel niet gemakkelijk om zich door te zetten. Ze begon nochtans uitstekend met een overwinning in het Zwitserse Steinmaur. In de Lage Landen is de concurrentie natuurlijk veel groter.

Haar beste uitslag in België dit seizoen behaalde ze in december in de Superprestige in Boom met een zevende plaats. De Canadezen zullen hopen dat ze op het WK even goed of beter doet. Rochette is de enige veldrijdster bij de elite.

TWEE BELOFTES

De andere twee Canadese dames die meedoen komen uit bij de beloften. Zij luisteren naar de namen Ruby West en Sidney McGill.