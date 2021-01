"Ik vind het iets gevaarlijker dan vroeger": Edward Theuns legt uit waarom massasprints niet echt zijn ding meer zijn

Bij Trek-Segafredo is het geregeld kiezen wie de sprint doet: Pedersen, Theuns of Stuyven? De kans is aanzienlijk dat Stuyven en vooral Pedersen de meeste massasprints voor hun rekening zullen nemen. Edward Theuns voelt zich niet geroepen om er nog veel op te eisen.

"De massasprints doe ik niet zo graag meer", vertelt Theuns. "Ik ga niet zeggen dat het duw-en trekwerk is, maar er komen toch risico's bij kijken." Is dat niet eigen aan het vak? "Risico's neem je altijd, maar er kan er zomaar eentje beginnen zwabberen. Ik vind het iets gevaarlijker dan vroeger."

Ik vind dat er minder respect is als vroeger

Theuns tracht uit te leggen waar 'm dat dan juist in zit. "Ik vind dat er minder respect is voor mekaar dan vroeger. Ofwel interpreteer ik dat zo omdat ik iets minder ben en wat ouder word. Het is een keuze. Als je remt, verlies je. Elke keer dat een renner tegen de grond gaat, vind ik dat één maal te veel."

Naast het gevaar op een crash spelen ook sportieve afwegingen een bepaalde rol. "Ik ben ook geen topsprinter. Als je een goede leadout doet, zoals we er eentje hadden in de Ronde van Polen die aan 100% was, en je wint als ploeg, is dat ook leuk."